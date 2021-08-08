Спортсмены из Подмосковья завоевали 21 медаль на Олимпиаде в Токио

Спортсмены из Московской области завоевали 21 олимпийскую медаль на Играх в Токио из 71 российской. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона в Instagram.

«Традиционно Подмосковье входит в тройку лидеров среди регионов, которые готовят спортсменов на Олимпиаду. По итогам выступлений представители Московской области привезли домой 21 медаль. Победителями и призерами стали 19 спортсменов», — говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, регион на Олимпиаде в Японии представляли 48 спортсменов в 22 видах спорта. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что подмосковные олимпийцы в Токио превзошли успех игр Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда они привезли домой 15 медалей.

«Наши спортсмены смогли сделать ряд исторических прорывов — вырвать победу, а также призовые места в тех позициях, где мы даже не присутствовали на протяжении четверти века», — отметил министр.

Терюшков отметил борьбу олимпийцев и отличную работу тренерского штаба. Сборная России по итогам завершившихся сегодня в столице Японии Олимпийских игр заняла третье место в общемедальном зачете. Россияне завоевали 71 награду, 20 из которых — золотые.