Те, кто связан с космосом. Воробьев наградил личный состав армии ВКС в Краснознаменске

Ордена «За доблесть и мужество» вручили офицерам 15-й армии воздушно-космических сил особого назначения в Краснознаменске. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в их руках сейчас во многом находится безопасность страны.

Глава Подмосковья поздравил командиров и офицеров армии, а также всех причастных с Днем космонавтики. Он напомнил, что в регионе есть несколько флагманов этой отрасли, среди которых Звездный Городок, Химки, Королев.

Мы в Краснознаменске, чтобы поздравить тех, кто связан с космосом, выполняет актуальные задачи, и вспомнить великих — поблагодарить за достижения и еще раз подчеркнуть, что мы гордимся, дорожим всем, что сделано Андрей Воробьев.

По его словам, сейчас перед Подмосковьем стоят новые задачи, качество выполнения которых оценят уже будущие поколения.

«Знаю, что каждое наше подразделение сейчас задействовано, востребовано в очень важной работе по обороноспособности страны. Хочу пожелать вам профессионального совершенства, достижений. Чтобы каждый на своем месте был компетентен. Современный мир не терпит дилетантства», — отметил Андрей Воробьев.

«Работа каждого имеет значение»

Он подчеркнул, что космонавтике уделяют особое внимание в Подмосковье. Здесь работают предприятия, оснащенные всем необходимым для успешных исследований.

«Наша задача — тех, кто отвечает за хозяйство, — в том, чтобы вы чувствовали нашу заботу. И мы можем сделать это посредством качества жизни: школ, садов, социальной инфраструктуры. Но и, конечно, через взаимодействие, диалог», — сказал губернатор.

Он добавил, что от профессионализма каждого зависит многое и напомнил о большом количестве подразделений, династий, которые находятся в Подмосковье.

Хочу еще раз искренне подчеркнуть, что работа каждого из вас, из нас имеет значения в особо сложные периоды. В этот день я хочу вас еще раз поблагодарить за службу. Сказать, что мы вами дорожим, пожелать здоровья. И поклон семьям Андрей Воробьев.

Всего в состав 15-й армии ВКС особого назначения входят три соединения. Воинские части расположены на всей территории страны — от Калининграда до Камчатки.

Офицеров наградили за личный вклад в обеспечение боевой готовности, профессионализм, инициативу и старание.

В Краснознаменске находится Центр испытаний и управления космическими средствами имени Титова. Он уникален — это комплекс наземных средств управления спутниками по всей территории России.

Каждый день в воинских частях и подразделениях этого центра на круглосуточное дежурство заступает тысяча гражданских и военнослужащих. Они управляют спутниками военного, социально-экономического и научного назначения.

А еще в 1961 году этот центр осуществлял управление полетом первого в мире обитаемого космического корабля «Восток» с Гагариным.