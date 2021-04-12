«Гордимся вами и вашими семьями». Космонавтов на МКС поздравили из Подмосковья

В День космонавтики участники экипажа «Союза МС-18» вышли на связь с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и теми, кто ждет их дома: детьми, женами. Вновь увидеть друг друга они смогли благодаря Центру управления космическими полетами в Королеве.

Источник фото: телеканал «360»

Свой праздник российские космонавты встретили на МКС, а их семьи собрались в Подмосковье. Одной из основных площадок, где отмечают 60-летие полета Гагарина, стал Королев.

Мы поздравляем вас с праздником — сегодня весь день в Королеве. Гордимся вами, вашими семьями. Ребят, удачи вам. А всем, кто в ЦУП работает, хотим слова благодарности сказать. Мы вас очень ждем, только вперед Андрей Воробьев.

Именно Россия быстрее всех доставляет космонавтов на МКС. Сейчас на станции находятся наши соотечественники Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий, Петр Дубров, Сергей Рыжиков.

Источник фото: телеканал «360»

С космонавтами пообщался Андрей Королев — внук советского конструктора Сергея Королева. Его семья каждый год отмечает праздник в городе, названном в честь его дедушки.

«Мы только что обсуждали с вашими очаровательными женами и детьми, что вы абсолютно точно сверхчеловеки с нашей точки зрения. То, что вы проходите во время подготовки и обучения, и то, что вы делаете там, — знайте, что мы вами восхищаемся. Вот с нашей маленькой Земли, которая вам кажется оттуда не очень большой, на которую вы смотрите свысока, мы абсолютно вами гордимся, восхищаемся. И, пожалуйста, летайте там аккуратно, вовремя возвращайтесь домой», — сказал Королев.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня Центр управления полетами — единственный во всем мире центр, способный контролировать полет одновременно нескольких пилотируемых и автоматических аппаратов разных классов и назначений.

Именно в ЦУП стекается вся информация с российских станций слежения начиная с момента выведения аппарата на орбиту и до завершения его активного существования.