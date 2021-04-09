«Кто-то летает, а кто-то изучает». В Звездном Городке встретились два космических поколения России

Приближается 60-летие полета Юрия Гагарина в космос. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ветераны и молодежь возложили цветы к памятнику, посвященному герою, в Звездном Городке. Отсюда же понаблюдали и за трансляцией старта ракеты «Союз-2.1а» с Байконура.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня в Звездном Городке собрались участники Российского движения школьников, ветераны-космонавты, местные жители и администрация. Глава Подмосковья напомнил, что возлагать цветы к памятнику Гагарину — добрая традиция.

Прежде чем лететь в космос, космонавты перед полетом приходят сюда и возлагают цветы. Это обязательно. И мы с вами сейчас это сделаем в преддверии Дня космонавтики. У нас юбилей в этом году. Это очень важно Андрей Воробьев.

Среди пришедших на возложение цветов ветеранов был Борис Волынов — один из участников легендарного «Гагаринского набора» 1960 года.

«Что для меня 12 апреля? Это очень много, я мог бы пять томов рассказать. Прежде всего, это святой день. И это первый отряд. Мы пришли в 60-м — отобрали группу из шести человек. И еще никто не знал, что будет», — вспомнил Волынов.

А в беседе с корреспондентом «360» космонавт поделился, что очень близко общался с Гагариным.

«Мы с ним дружны были. Ну, во-первых, в волейболе у нас была пара такая. Он поменьше меня ростом, подбрасывал мячик над сеткой, а я был нападающим — бил по мячу, поэтому нашу пару все знали. На парашютных прыжках мы укладывали парашюты вместе», — рассказал Борис Волынов.

Накануне большого праздника губернатор встретился с детьми, одержавшими победу на чемпионате Подмосковья «Молодые профессионалы» по направлению «Инженерия космических систем».

Сегодня мы здесь, чтобы и цветы возложить, и вспомнить наших легендарных космонавтов. Многие из них стали моими друзьями, хотя мы разных поколений. Очень приятно, что ребята молодые здесь. Они очень любознательные — интересуются космосом, галактикой, экологией. Много интересного мне рассказали Андрей Воробьев.

Отдельно Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров Победы, отметив, что они занимаются очень важным делом.

«Я хочу вас, ребята, поприветствовать. Волонтеров Победы. Вы большие молодцы, на самом деле. Время, как известно, многое меняет. Память стирает время. Вы занимаетесь патриотическим движением. Кроме того, что сами интересуетесь, активно других вовлекаете. В этом смысл. Вы делаете очень важное дело. И мне очень приятно с вами общаться сегодня», — сказал губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

Ребята, ставшие победителями чемпионата, теперь отправятся на Байконур, где вместе с Роскосмосом продолжат доработку и внедрение своих проектов.

«Кто-то в космос летает, кто-то его изучает. И то и другое важно. Здесь наши молодые ребята, у которых есть инженерная жилка. Они конструируют, собирают, программируют. Это компоненты, без которых космос не покорить. И очень приятно, что мы здесь сегодня общаемся», — добавил губернатор.

Он пообщался и с местными жителями, обсудив вместе с ними благоустройство Звездного Городка. Например, когда-то здесь просили сделать скейтпарк для молодежи. Андрей Воробьев отметил, что, благодаря тесному общению с ребятами, его уже удалось создать.