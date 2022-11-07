Воробьев рассказал о перспективах благоустройства городов Подмосковья | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 12:28 Воробьев рассказал о перспективах благоустройства городов Подмосковья Губернатор Воробьев: у Подмосковья появились новые возможности по благоустройству городов Пресс-служба губернатора Московской области

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Расширение президентского проекта благоустройства малых городов дает возможность Подмосковью готовить новые проекты и претендовать на дополнительную помощь в следующем конкурсе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства.

Он уточнил, что в конкурсе могут участвовать и города численностью до 200 тысяч человек. А это открывает новые возможности для региона в данном направлении.

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«Еще один вопрос — итоги благоустройства 2022 года. Сезон заканчивается, и мы должны убедиться, что все те планы, все те обещания, наказы, которые мы получили от жителей в части благоустройства, были реализованы», — сказал губернатор.

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Воробьев подчеркнул, что тема благоустройства парков, общественных пространств имеет важное значение для качества жизни.

«Это одно из заметных слагаемых. Я очень надеюсь, что наша работа заметна и видна жителям», — заключил глава Подмосковья.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проходит с 2018 года по поручению президента страны. Он входит в национальный проект «Жилье и городская среда», его целью является благоустройство малых городов и исторических поселений.