Главам округов Подмосковья поручили контролировать вопрос о договорах на обслуживание газа в домах

Вопросы о заключении договоров по обслуживанию газового оборудования в домах поставили на личный контроль главам округов в Подмосковье. Это важно для безопасности жителей. Без договоров сейчас более 1,5 тысячи квартир и 404 тысячи домовладений региона.

Об этом стало известно во время заседания штаба по президентскому проекту «Социальная газификация» под руководством вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

Сейчас в регионе насчитывается более 2,7 миллиона квартир и домов с газовыми приборами, отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Для их безопасной эксплуатации заключают договоры на техническое обслуживание, по которым предусмотрены профилактические проверки оборудования с устранением всех возможных неполадок Александр Самарин.

Но еще далеко не все жители поняли важность заключения этих договоров. Однако именно они помогут им обезопасить себя и своих близких.

«Самой действенной мерой по профилактике недопусков представителей из специализированных организаций для проведения работ по техническому обслуживанию бытовых газовых приборов является отключение газа», — уточнили во время штаба.

За месяц из тысячи абонентов, которым ограничили газ, 63% погасили задолженность и заключили договор на техническое обслуживание оборудования.