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    11 ноября 2021, 13:36

    Главам округов Подмосковья поручили контролировать вопрос о договорах на обслуживание газа в домах

    Вопросы о заключении договоров по обслуживанию газа в домах поставили на контроль главам округов Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Вопросы о заключении договоров по обслуживанию газового оборудования в домах поставили на личный контроль главам округов в Подмосковье. Это важно для безопасности жителей. Без договоров сейчас более 1,5 тысячи квартир и 404 тысячи домовладений региона.

    Главам округов Подмосковья поручили контролировать вопрос о договорах на обслуживание газа в домах | Изображение 1

    Об этом стало известно во время заседания штаба по президентскому проекту «Социальная газификация» под руководством вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

    Сейчас в регионе насчитывается более 2,7 миллиона квартир и домов с газовыми приборами, отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

    Для их безопасной эксплуатации заключают договоры на техническое обслуживание, по которым предусмотрены профилактические проверки оборудования с устранением всех возможных неполадок

    Александр Самарин.

    Но еще далеко не все жители поняли важность заключения этих договоров. Однако именно они помогут им обезопасить себя и своих близких.

    Главам округов Подмосковья поручили контролировать вопрос о договорах на обслуживание газа в домах | Изображение 2

    «Самой действенной мерой по профилактике недопусков представителей из специализированных организаций для проведения работ по техническому обслуживанию бытовых газовых приборов является отключение газа», — уточнили во время штаба.

    За месяц из тысячи абонентов, которым ограничили газ, 63% погасили задолженность и заключили договор на техническое обслуживание оборудования.