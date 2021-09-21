Безопасность важнее всего. Что будет, если не обслуживать газовое оборудование в Подмосковье?

Вопрос безопасности особенно важен при пользовании газом, поэтому газовое оборудование ежегодно нужно обслуживать. Жители Подмосковья должны понимать, что по закону поставлять голубое топливо в необслуживаемое оборудование запрещено. Об этом заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Я еще раз хочу обратиться к жителям и напомнить, что газовое оборудование необходимо ежегодно обслуживать. Эту услугу можно заказать в любой специализированной организации, которая работает в Подмосковье. И „Мособлгаз“ — одна из них», — напомнил Баранов.

«Мособлгаз» в соответствии с установленным порядком выдает жителю первое уведомление о необходимости заключить договор на техобслуживание. Если житель не реагирует, ему выдают еще одно уведомление, предупреждая о том, что без обслуживания подача газа может быть прекращена. Баранов подчеркнул, что все это делается в исключительных случаях и только для безопасности самих жителей.

Глава «Мособлгаза» также сообщил, что по поручению губернатора вся новая газификация в Подмосковье проводится с обязательной установкой сигнализаторов загазованности. Эти устройства страхуют жителей, если возникнет утечка. На сайте «Мособлгаза» и Минэнерго Подмосковья представлен целый набор таких устройств, которые отличаются и по ценам, и по качеству отработки.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, что делать в случае ошибки на интерактивной карте соцгазифкации.