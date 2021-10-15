facebook_pixel
    15 октября 2021, 15:00

    Газовую технику проверили еще в 500 тысячах частных домов Подмосковья за полгода

    Газовщики проверили состояние оборудования более чем в 75% частных домов Подмосковья за полгода

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Сотрудники «Мособлгаза» проверили состояние газовой техники более чем в 75% частных домов Подмосковья за шесть месяцев. Генеральный директор компании Игорь Баранов отметил, что это поручение губернатора Андрея Воробьева.

    Газовую технику проверили еще в 500 тысячах частных домов Подмосковья за полгода | Изображение 1

    За полгода газовщики осмотрели такое оборудование в 500 частных домах Подмосковья.

    Во время обходов они проверяют исправность приборов и наличие договоров на техническое обслуживание техники.

    Губернатор поставил перед нами задачу — проверить состояние газового оборудования всех частных домов Подмосковья

    Игорь Баранов.

    Договоры на техническое обслуживание техники заключили уже более 240 тысяч жителей региона.

    «Наиболее частая проблема, с которой, к сожалению, пока что сталкиваются наши сотрудники во время обхода — недопуск к оборудованию. Пожалуйста, не препятствуйте проверкам. Это позволяет обеспечить безопасность вам и вашим родным», — отметил Баранов.

    В случае отказа заключить договор со специализированной организацией абоненту может грозить административный штраф и отключение от газа.