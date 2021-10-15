Газовую технику проверили еще в 500 тысячах частных домов Подмосковья за полгода

Сотрудники «Мособлгаза» проверили состояние газовой техники более чем в 75% частных домов Подмосковья за шесть месяцев. Генеральный директор компании Игорь Баранов отметил, что это поручение губернатора Андрея Воробьева.

За полгода газовщики осмотрели такое оборудование в 500 частных домах Подмосковья.

Во время обходов они проверяют исправность приборов и наличие договоров на техническое обслуживание техники.

Губернатор поставил перед нами задачу — проверить состояние газового оборудования всех частных домов Подмосковья Игорь Баранов.

Договоры на техническое обслуживание техники заключили уже более 240 тысяч жителей региона.

«Наиболее частая проблема, с которой, к сожалению, пока что сталкиваются наши сотрудники во время обхода — недопуск к оборудованию. Пожалуйста, не препятствуйте проверкам. Это позволяет обеспечить безопасность вам и вашим родным», — отметил Баранов.

В случае отказа заключить договор со специализированной организацией абоненту может грозить административный штраф и отключение от газа.