Волонтеры помогли очистить лес у поселка Горка в Раменском округе | 360°

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Волонтеры помогли очистить лес у поселка Горка в Раменском округе

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Участники движения «Молодая гвардия» вместе с лесничими очистили от мусора участок у поселка Горка. Там часто отдыхают местные жители, рассказали в «Мособллес».

Субботники в лесничествах Подмосковья проводят регулярно. В них участвуют все желающие. В этот раз территорию очистили в Раменском — там в порядок привели 6,5 гектара земли. На них собрали свыше трех кубометров мусора.

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Глава Бронницкого лесничества Андрей Крымов рассказал, что очистить место смогли благодаря помощи «Молодой гвардии».

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«Но мы должны стремиться не просто убирать за невоспитанными гражданами, в лесу не должно быть мусора вовсе, а это во многом зависит от самих местных жителей», — добавил он.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.

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