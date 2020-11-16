Вместе против COVID-19. Волонтеры Одинцова начали помогать врачам в поликлинике
Волонтеры, пришедшие на помощь врачам, принимают звонки в кол-центре. Эту линию запустили, чтобы информировать людей о результатах тестов на коронавирус. И пока она работает, телефон не молчит. Пациенты называют свои имя и фамилию, а оператор ищет их результаты в базе.
«Очень сложно рассказать человеку, что у него положительный результат на коронавирус. Для меня каждый раз словно первый. Это ощущение очень тяжелое. Я уже переболела коронавирусом, поэтому решила помогать врачам. Понимаю, как это тяжело», — поделилась волонтер Алина Макаренко.
На звонки активисты отвечают несколько часов — как минимум четыре. А пока одни заняты этим, другие измеряют температуру посетителей при входе в больницу, отметила старшая медсестра поликлиники при одинцовской ЦРБ Марина Волкова.
Помощь, конечно, нужна: лишние руки всегда здесь пригодятся. И пациентам легче, и врачам в том числе
Каждый день здесь помогают семь волонтеров. Группу создают с учетом занятости каждого, но на протяжении всего рабочего дня помощники есть всегда.
Другая часть группы тем временем выполняет информационную работу — расклеивает памятки, чтобы пациенты не занимались самолечением.
Помощь в поликлинике — это еще не все. Например, после смены ребята отправляются на учебу или в главный штаб волонтеров по всему Подмосковью.
Там их ждет другой кол-центр — для звонков с просьбой привезти продукты или лекарства на дом жителям Московской области. И здесь же активисты делятся своим опытом.
Система здравоохранения Московской области все еще нуждается в волонтерах для работы в амбулаторном звене. Об этом сегодня сообщила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.