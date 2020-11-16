Система здравоохранения Московской области все еще нуждается в волонтерах для работы в амбулаторном звене. Об этом заявила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.

«Сохраняется потребность в волонтерах для работы именно в амбулаторном звене. Это кол-центры, внесение данных, доставка лекарств на дом. Максимальное количество волонтеров требуется в Королеве, Богородском, Мытищах, Серпухове, Ленинском, Чехове, Лобне, Ивантеевке и Талдоме», — заявила Светлана Стригункова на совещании Андрея Воробьева с зампредами.

При этом набор работников в ковидные стационары продолжается. Сейчас дефицит составляет 523 человека.

«Максимально необходимы сотрудники в Раменском, Подольске, Богородском, Красногорске, Химках, Люберцах, Балашихе. Всего для учреждений, которые созданы на базе немедицинских организаций, нам требовалось 2627 специалистов. Из них 82% мы уже нашли, привлекли и трудоустроили», — пояснила Стригункова.

Кроме того, есть потребность в участковых терапевтах, особенно сейчас, когда растет число пациентов, лечащихся амбулаторно. Оно увеличилось на 6%. Дефицит терапевтов в Подмосковье теперь составляет 288 человек.

Стригункова также рассказала, что большинство госпитализированных в Подмосковье — это люди старше 50 лет. Число таких пациентов превышает 54%.

«Муниципальные образования, с которых госпитализируют наибольшее количество человек, остаются без изменений. Это Одинцово, Сергиев Посад, Королев среди крупных городских округов. Среди средних это Истра, Солнечногорск, Клин, а среди небольших по численности округов — Краснознаменск, Лотошино и Талдом», — добавила глава местного Минздрава.

Всего за прошедшую неделю в регионе выявили почти 4,5 тысячи случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся почти достигло 97 тысяч.

Андрей Воробьев отметил, что в сложившейся ситуации главное теперь — не допустить закрытия экономики.