Волонтеры Подмосковья снова смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

День волонтера Подмосковья отмечают 29 октября. У добровольцев в это непростое время работы стало в несколько раз больше. Они постоянно помогают врачам и жителям из группы риска. А чтобы помочь им, в регионе для них введут льготный проезд. Об этом в эфире канала «360» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Активисты сегодня помогают жителям Подмосковья из группы риска. Они привозят им продукты и необходимые вещи. Также волонтеры раздают маски в общественных местах и напоминают жителям о важности соблюдения масочного режима.

Весной у добровольцев было право на бесплатный проезд по паспорту волонтера. Губернатор отметил, что данную льготу нужно ввести и сейчас. Об этом его попросили активисты.

«С бесплатным проездом вы правы. Эта тема актуальна. Не знаю, как на все время, но дам команду принять это решение на ближайший период. Подумаем, как сделать так, чтобы вы снова ездили бесплатно. Это совершенно очевидный запрос. И мы обязаны это сделать», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил волонтеров за их труд и пообещал помочь со всеми важными для них вопросами.

«Ребят, хочу вас поблагодарить. И в вашем лице всех, кто работает, трудится. Очень достойным делом вы занимаетесь. Для нас очень важно, что в это тяжелое время мы можем на вас опереться. Наши жители чувствуют вашу и нашу заботу. Вы большие молодцы», — сказал Андрей Воробьев.

В Подмосковье разрабатывают изменения в закон о волонтерах, которые облегчат жизнь добровольцам. Проект включает в себя целый ряд льгот: скидки на посещение музеев, дополнительные баллы для поступления в вузы, отдельные стипендии, бесплатный проезд в общественном транспорте Подмосковья.

Волонтеров поддерживают не только власти региона, но и предприниматели. Два завода Подмосковья помогут обеспечить масками и антисептиками добровольцев, подключившихся к борьбе с COVID-19. Предприятие «Нетканые материалы» из Бронниц обеспечит активистов 20 тысячами одноразовых масок, а «Сибэкохим» Щелкова — тысячей антисептиков.