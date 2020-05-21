Волонтеры «Молодой Гвардии» развезут более 16 тысяч вкусных подарков врачам Подмосковья

В подмосковном Реутове дали старт акции по вручению подарочных наборов врачам, борющимся с COVID-19. Им передадут шоколад, конфеты, чай, кофе. Такие коробки с угощениями волонтеры из «Молодой Гвардии» собрали, чтобы развезти в областные больницы.

На складе в Реутове ребята фасовали все продукты почти шесть дней. Врачам подарят свыше 16 тысяч наборов. Предварительно у медиков спросили о том, что бы они хотели получить.

Отделением «Молодой Гвардии» в области руководит Александр Толмачев. Он поделился, что у него есть брат, который работает фельдшером в службе скорой помощи. Вкусный подарок доедет обязательно и до него.

Мы давно не виделись. Он говорит, что никаким героем себя не чувствует и что работа — она и в Африке работа. Все билборды с фотографиями врачей кажутся ему... ну, мол, это чересчур. Он вообще у меня скромный Александр Толмачев.

Саша рассказал, что подарочные наборы развезут по больницам всей области. Это часть другой акции — «Спасибо врачам».

Вблизи медицинских учреждений активисты «Единой России» разместили баннеры с такими словами. И это еще один способ волонтеров выразить благодарность врачам, сказал секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов. Ранее от нее в помощь медикам передали и 12 автомобилей.

Во все города, где врачи работают с COVID-19, доедут наши волонтеры Игорь Брынцалов.

В Подмосковье за время пандемии коронавируса волонтеры из «Молодой гвардии» помогли уже десяткам тысяч жителей. Они приносят на дом продукты и лекарства.