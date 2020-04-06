Почти 100 баннеров «Спасибо врачам» разместили вблизи подмосковных больниц и поликлиник

Активисты «Единой России» уже разместили по области 92 печатных и цифровых баннера. Такие плакаты — еще один способ выразить благодарность врачам в сложный период пандемии коронавируса.

В такое непростое время нам как никогда важно поддержать наших медиков, тех, кто ежедневно заботится о здоровье людей, работает в больницах, поликлиниках и диспансерах, занимается профилактикой и диагностикой коронавирусной инфекции Александр Коган первый заместитель секретаря Московской областного отделения партии «Единая Россия».

Чтобы отблагодарить медиков за их нелегкий труд, партия запустила в социальных сетях флешмоб #Спасибоврачам.

И помощь волонтеров

В Подмосковье за время пандемии волонтеры «Молодой гвардии» помогли уже более чем 7,4 тысячи жителей. Они приносят на дом продукты и лекарства.

Активисты вместе с сотрудниками соцзащиты обзванивают пенсионеров и многодетные семьи, чтобы узнать, нуждаются ли они в помощи.

Также в Московской области запустили проект «Мы вместе». Участники не только купят и доставят товары, но и окажут психологическую и юридическую помощь. Подробности можно узнать на горячей линии 8 (800) 200-34-11.