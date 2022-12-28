Подмосковье 28 декабря 2022, 12:42 Волонтеры из Лосино-Петровского отправили в зону СВО 24 коробки гуманитарной помощи

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Жители и волонтеры Лосино-Петровского собрали для военнослужащих 24 коробки гуманитарной помощи. Это лопаты, ведра, бензопила, теплые вещи, лекарства и продукты.

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Просьба собрать полезный груз поступила из мотострелковой части из Запорожской области. Волонтеры не смогли отвезти посылки лично, поэтому воспользовались помощью логистической компании.

Собственное волонтерское движение в Лосино-Петровском организовали жительницы Зухра Григорьянц и Гузаль Данилова. Они назвали его «От народа воинам» — участниками стали более 400 человек. Каждый из них помогает, чем может — приносит продукты, или шьет. По просьбе военнослужащих они отправят на фронт сетку рабицу, проволоку, очиститль пены и керосин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье отправит фуры с подарками для детей из новых регионов России. Их получат 1200 детей.