Подмосковье 12 января 2023, 16:34 Волонтеры из Балашихи собрали еще три партии гуманитарной помощи бойцам СВО

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Волонтеры из Балашихи объединились в движение «Команда добра», чтобы помощь военнослужащим в зоне СВО. Вместе добровольцы собрали три партии груза, часть которого уже отправилась на фронт.

Пункт сора гуманитарной помощи в Балашихе работает с февраля прошлого года. Как рассказала руководитель ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова, первую партию полезного груза в этом году отправили 3 января. Его передали бойцам и детям из приюта на Донбассе.

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«Отправка состоялась и 9 января. Это рации, телефоны, термобелье, медикаменты, тактические перчатки, теплые носки. Сейчас в планах отправка 15, 20, а также 22 или 23 января. Всего до конца января мы планируем отправить ещё 3 гуманитарных груза», — добавила она.

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Волонтеры собирают гуманитарную помощь на основе запросов, которые приходят от солдат. Их координирует Министерство социальных коммуникаций региона.

«Запросы, которые поступают к ним, а также на наш распределительный склад в Балашихе, мы смотрим по нашему пункту сбора гумпомощи, формируем грузы, и они отправляются или фурой или силами волонтеров и родственников наших мобилизованных», — добавила Елена Жарова.

В будущем сбор помощи для бойцов продолжат.

Ранее губернатор рассказал о помощи раненым бойцам СВО с реабилитацией и протезами. Для этого в регионе создали специальный Центр экзопротезирования пациентов с ампутационными культями.

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