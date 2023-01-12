12 января 2023, 08:43
Андрей Воробьев рассказал о помощи раненым бойцам СВО с реабилитацией и протезами
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik сообщил, что одна из первостепенных задач в текущих условиях — сделать так, чтобы все бойцы СВО, нуждающиеся в реабилитации и протезировании, получали помощь в регионе. Об этом он рассказал, встретившись с военнослужащими в клинической больнице в Видном.
«Я приехал еще раз руку пожать нашим героям», — сказал Андрей Воробьев.
Реклама
Он подчеркнул, что сейчас в этой больнице находятся мужчины, совершившие настоящие подвиги на СВО. Например, один из них — Дмитрий, доброволец из Подольска — накрыл собой прилетевшую ручную гранату, чтобы спасти сослуживцев, и потерял руку.
Реклама
У нас достаточное количество госпиталей и мест для реабилитации. Мы собрались, чтобы поговорить о том, что важно и как дальше оказывать внимание и заботу тем, кто в ней нуждается.
Андрей Воробьев
Главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев рассказал, что сегодня современные технологии позволяют пациентам, потерявшим конечность, успешно реабилитироваться и вернуться к привычной жизни.
Для этого по поручению Воробьева создали специальный Центр экзопротезирования пациентов с ампутационными культями.
«В нынешнее время достаточно много хороших и современных технологий, которые направлены именно на восстановление и реабилитацию, возвращение жизни тем людям, которые теряют конечности», — сказал Бутай Бутаев.
Прежде чем установить протез, пациенты проходят подготовку — она может занять несколько месяцев. Для этого необходимо развить вестибулярный аппарат и мышцы.
Задача — сделать так, чтобы наши ребята, которые нуждаются в реабилитации в разных направлениях, в том числе в протезировании, могли обращаться к нашим врачам. И эта программа сопровождения у нас работает, в том числе в протезировании.
Андрей Воробьев
По словам Бутая Бутаева, в госпиталях Подмосковья проходят реабилитацию и лечение немало пациентов из зоны СВО после ампутации, но по возвращении к гражданской жизни они будут лечиться в обычных больницах — медики должны быть к этому готовы. Андрей Воробьев заявил, что для этого будут привлекать высококвалифицированных специалистов, которые продолжат сопровождать пострадавших.
Ранее губернатор заявил, что Подмосковье продолжит оказывать поддержку семьям военных.
Больницы
Андрей Воробьев
Медицина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама