Важное 12 января 2023, 08:43 Андрей Воробьев рассказал о помощи раненым бойцам СВО с реабилитацией и протезами

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik сообщил, что одна из первостепенных задач в текущих условиях — сделать так, чтобы все бойцы СВО, нуждающиеся в реабилитации и протезировании, получали помощь в регионе. Об этом он рассказал, встретившись с военнослужащими в клинической больнице в Видном.

«Я приехал еще раз руку пожать нашим героям», — сказал Андрей Воробьев.

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Он подчеркнул, что сейчас в этой больнице находятся мужчины, совершившие настоящие подвиги на СВО. Например, один из них — Дмитрий, доброволец из Подольска — накрыл собой прилетевшую ручную гранату, чтобы спасти сослуживцев, и потерял руку.

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У нас достаточное количество госпиталей и мест для реабилитации. Мы собрались, чтобы поговорить о том, что важно и как дальше оказывать внимание и заботу тем, кто в ней нуждается. Андрей Воробьев

Главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев рассказал, что сегодня современные технологии позволяют пациентам, потерявшим конечность, успешно реабилитироваться и вернуться к привычной жизни.

Для этого по поручению Воробьева создали специальный Центр экзопротезирования пациентов с ампутационными культями.

«В нынешнее время достаточно много хороших и современных технологий, которые направлены именно на восстановление и реабилитацию, возвращение жизни тем людям, которые теряют конечности», — сказал Бутай Бутаев.

Прежде чем установить протез, пациенты проходят подготовку — она может занять несколько месяцев. Для этого необходимо развить вестибулярный аппарат и мышцы.

Задача — сделать так, чтобы наши ребята, которые нуждаются в реабилитации в разных направлениях, в том числе в протезировании, могли обращаться к нашим врачам. И эта программа сопровождения у нас работает, в том числе в протезировании. Андрей Воробьев

По словам Бутая Бутаева, в госпиталях Подмосковья проходят реабилитацию и лечение немало пациентов из зоны СВО после ампутации, но по возвращении к гражданской жизни они будут лечиться в обычных больницах — медики должны быть к этому готовы. Андрей Воробьев заявил, что для этого будут привлекать высококвалифицированных специалистов, которые продолжат сопровождать пострадавших.

Ранее губернатор заявил, что Подмосковье продолжит оказывать поддержку семьям военных.