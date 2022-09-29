Волоколамск улучшил показатели по подготовке к зимнему сезону | 360°

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Волоколамск улучшил показатели по подготовке к зимнему сезону

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Руководитель Главного управления содержания территории Подмосковья Светлана Аипова посетила Подольск, чтобы проверить качество подготовки округа к зиме и чистоту дворов и общественных пространств. Замечания устранят до конца октября, рассказали в ведомстве.

Руководитель ГУСТ и глава округа Михаил Сылка прошлись по нескольких улицам города: Садовой, Панфилова и Рижскому шоссе. Светлана Аипова отметила, что коммунальные службы усилили работу, но замечания все же остались.

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«Есть моменты, которые необходимо откорректировать: это уборка смета, мелкого мусора, закрепление игровых элементов на детских площадках и система работы с удалением сухостойных деревьев. Кроме того, коммунальным предприятиям необходимо реформировать общую систему подхода к содержанию территорий», — подчеркнула глава ГУСТ.

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Работы по благоустройству дворов в округе завершат до конца октября. Также службы на 75% устранили замечания по поводу освещения.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что еще 10 городских округов полностью подготовились к зиме.

Благоустройство

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