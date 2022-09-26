Еще 10 городских округов Подмосковья полностью подготовились к зиме | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 18:57 Поделиться Telegram

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Viber Еще 10 городских округов Подмосковья полностью подготовились к зиме

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В Подмосковье проводятся активные проверки готовности территорий к зиме. Коммунальные предприятия тоже проверяют по этому вопросу, инспекции проводит ГУСТ. Оценивают укомплектованность инвентарем, состояние снегоуборочной техники, маршруты для ее работы, противогололедные материалы и численность штата. В Доме правительства Подмосковья недавно прошло совещание по вопросам подготовки региона к зимнему сезону.

«Наша задача, чтобы во время зимнего периода вся техника, алгоритмы, протоколы, которые мы составили, работали во дворах. Это партнерство и управляющей компании, и, безусловно, муниципалитетов, которое должно дать хороший результат и в зимнее время обеспечить уборку дворов, их чистоту. Это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Руководитель ГУСТ Светлана Аипова рассказала о том, как проводится подготовка к зимнему сезону. Предприятия заранее оповестили о проведении проверок. 10 городских округов уже показали почти полную готовность. Это Черноголовка, Раменский, Королев и Щелково, а также Лотошино, Мытищи, Ступино, Химки, Люберцы и Серебряные Пруды.

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Инспекции коммунальных предприятий в Подмосковье будут продолжаться до середины октября. У организаций есть достаточно времени, чтобы оперативно и качественно подготовиться к новому сезону.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь отметил, что всем, кто находиться в красной зоне по подготовке к зимнему периоду, необходимо откорректировать свою работу и уже 3 октября доложить о проделанной работе.

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