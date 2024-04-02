Подмосковье 02 апреля 2024, 18:53 Вокальный ансамбль из Лобни завоевал диплом первой степени на всероссийском конкурсе Unsplash

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Вокальный ансамбль «Почемучки» из городского округа Лобня на заочном этапе Всероссийского вокального конкурса-фестиваля «Ансамбли России» получил диплом первой степени. Юные таланты являются воспитанниками дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов».

Руководит ансамблем талантливый педагог Ирина Родионова.

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В Лобне на сцене дома культуры «Чайка» ранее прошел фестиваль хоровых коллективов «Если другом стала песня». Мероприятие в городском округе состоялось в 18-й раз, участие в нем приняли лучшие хоры из школ и культурно-досуговых учреждений округа

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