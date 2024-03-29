Подмосковье 29 марта 2024, 14:15 Фестиваль хоровых коллективов прошел в ДК «Чайка» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Городской фестиваль хоровых коллективов «Если другом стала песня» прошел в Лобне. На сцене Дворца культуры «Чайка» выступили лучшие хоры из школ и культурно-досуговых учреждений округа.

Коллективы исполнили детские песни из художественных и мультипликационных фильмов. Участники старались поддерживать друг друга: зал пел вместе с вокалистами на сцене.

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Фестиваль «Если другом стала песня» проходит в Лобне уже в 18-й раз. Он получил название в честь одноименной песни советского композитора Юрия Тугаринова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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