Подмосковье 12 января 2024, 16:07 Новую программу поддержки педагогов «Бюджетная ипотека» запустили в Подмосковье Unsplash

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Прием заявок по новой программе «Бюджетная ипотека» стартовал в Подмосковье. Учителям и преподавателям среднего профессионального образования помогут приобрести жилье с помощью ипотеки.

«Программа работает следующим образом: государство помогает оплатить 15% от стоимости жилья, а ипотечная ставка снижается на 2%. Ранее такую поддержку могли получать медицинские работники, а теперь она распространяется еще и на педагогов», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина

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В Минобре региона добавили, что для участия в программе нужно заключить трудовой договор не менее, чем на пять лет. Если у педагога уже есть жилье в собственности, его площадь на каждого члена семьи не должна превышать 18 «квадратов».

Заявку можно подать в электронном виде на РПГУ. Более подробная информация об условиях «Бюджетной ипотеки» здесь.

С 2024 года подмосковные учителя будут получать дополнительно 20 тысяч рублей на аренду жилья. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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