Военный оркестр приехал с Красной площади к ветеранам в Красногорск

Военный оркестр, который выступил на Красной площади в День Победы, поздравил ветеранов в Красногорске. Концерт устроили во дворе жилого дома, где живут участники войны.

Оркестр играл на трубе. За музыкантами стоял большегруз, украшенный надписью «Победа» и Георгиевской ленточкой. В кузове стояли певицы и исполняли песню «Тучи в голубом».

Ветераны смотрели концерт со своих балконов.

Ранее в Наро-Фоминске прошла акция «Бессмертный полк». Также военные, ветераны и местные жители возложили к памятнику-стеле «Город воинской славы» венки и гвоздики. После этого Наро-фоминский гарнизон начал шествие. А байкеры из клуба «Ночные волки» поздравили с Днем Победы ветерана Игната Артеменко, который живет в Сергиево-Посадском городском округе.