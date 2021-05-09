Наро-Фоминск вышел на акцию «Бессмертный полк»

Празднование Дня Победы началось в Наро-Фоминске — городе воинской славы. Сначала там возложили гвоздики у стелы, а потом шествие устроил местный гарнизон.

Митинг провели у памятника-стелы «Город воинской славы», установленной в той части города, где в октябре–декабре 1941 года шли ожесточенные бои. Сначала венки возложили военные. После них к стеле подошли ветераны с гвоздиками в рукам. Следом за ними память погибших почтили местные жители, они тоже положили у стелы цветы.

После церемонии начал шествие Наро-фоминский гарнизон. Кроме того, горожане двинулись к Молодежной площади импровизированным шествием «Бессмертный полк».

На одной из табличек — лейтенант Сергей Каусов — двоюродный дедушка местного жителя. Он родился в 1917 году в семье крестьян, окончил художественный техникум, участвовал в международных выставках. В пехотное училище поступил 23 июня, сразу после объявления войны. Мужчина командовал стрелковым взводом. Получил два ранения — одно в 1941 году, в начале боевых действий, потом — в 1943-м. Награжден Орденом Красной Звезды. Каусов умер в 2002 году.

Местный житель гостил в деревне Ожигово, откуда родом его двоюродный дедушка. «Он мной занимался, я видел, как он рисовал. Его работы выставляют в Норо-Фоминске», — рассказал мужчина.