«Ночные волки» поздравили ветерана из Подмосковья с Днем Победы

Байкеры из клуба «Ночные волки» поздравили с Днем Победы ветерана Игната Артеменко, который живет в Сергиево-Посадском городском округе. А еще они передали видеопривет от ветерана из Германии.

Байкеры из разных стран проделали длинный путь — более 1500 километров за трое суток. В колонне 70 байков. Они приехали поздравить участника войны Игната Артеменко. Ветерану вручили саженец дуба Суворова, который растет в Крыму.

«Два дуба будут расти у двух ветеранов: один — здесь, один — в Германии», — рассказал лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов.

Часть байкерской компании сейчас находится в Германии. Они поздравили другого ветерана — Эрхарда Штенцеля, который в свое время перешел на сторону Красной армии. Немецкий товарищ по оружию записал для Артеменко видеопоздравление.

А еще ветеран из Германии вышел на прямую связь. В то время Артеменко угощал огурцами с огорода, которые солит сам.

«У него прозвище в семье „Герой нашего времени“. Честно, если у него нет трудностей, он сам себе их создает, потом преодолевает и испытывает удовлетворение», — рассказала дочь ветерана Елена Артеменко.

Возле дома ветерана байкеры устроили праздник. Собравшиеся угощались горячим чаем и солдатской кашей, сделали фотографию на память. Пока байкеры гостили у ветерана, он посадил дуб, пообещал поливать его.

В годы войны Игнат Артеменко был зачислен в партизанский отряд. День Победы он встретил в госпитале с серьезным ранением. Пролежал там 4,5 месяца, но осколок находится в теле до сих пор.