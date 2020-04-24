Военных медиков направили в Подмосковье для борьбы с коронавирусом
Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова процитировал «Интерфакс».
Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады от губернатора Московской области. Решение об оказании помощи принятоСергей Шойгу.
Он подчеркнул, что военные должны поддерживать тех, кто сейчас оказался в сложной ситуации.
24 апреля в подмосковном Одинцове начал работать инфекционный военный медицинский центр. Он оснащен всем необходимым современным оборудованием — там станут лечить пациентов с подтвержденным СОVID-19. Речь идет не только о военнослужащих, но и о простых жителях Московской области — специально для них отвели 30% коек. Для борьбы с коронавирусом врачи прошли специальное обучение, а также — повышение квалификации в Военно-медицинской академии имени Кирова, которая расположена в Санкт-Петербурге.
На открытии центра губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что учреждение начнет работать в ближайшие часы.
«Центр отвечает всем современным требованиям и самым строгим критериям по инфекционным клиникам, поэтому очень важно привозить сюда тяжелых пациентов. <…> Все самые тяжелые случаи будут здесь», — заключил глава Подмосковья.
По данным на 24 апреля, в Московской области зафиксировали 7889 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки число пациентов с подтвержденным диагнозом увеличилось на 611 человек. За все время от пандемии коронавируса в регионе скончались 66 зараженных, еще 262 человека выздоровели.