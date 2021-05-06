Военные памятники Солнечногорска украсили 10 тысячами цветов

Еще десять тысяч цветов появилось в клумбах у военных памятников Солнечногорска. Здесь высадили, например, сальвии, бегонии, бархатки, петуньи.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В пресс-службе администрации городского округа добавили, что у памятников Великой Отечественной войны стали расти новые туи и можжевельники.

При этом к посадке готовят еще более 12 тысяч цветов. И это лишь часть масштабной подготовки Солнечногорска ко Дню Победы.

Кроме высадки цветов, памятники и монументы привели в порядок после затяжной зимы пресс-служба Солнечногорска.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Все места, увековечившие подвиги советских солдат, помыли, покрасили и очистили от мусора.

«Коммунальные службы уже привели в порядок памятники и монументы Великой Отечественной войны. Они приступили к высадке цветов и зеленых насаждений», — добавили в пресс-службе Солнечногорска.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Ранее мы рассказали, что ко Дню Победы музеи Подмосковья проведут выставки и театрализованные экскурсии.