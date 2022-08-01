Военную технику и мотоциклы времен СССР представили на фестивале в Истре
Хозяева уникальных ретромотоциклов приняли участие в фестивале в Истре. Гости смогли увидеть технику времен СССР, военный транспорт и модели, сделанные своими руками. Принять участие смог каждый желающий.
Старая техника на фестивале выступила не только как экспонат, но и как участник гонок. Стартовали раздельно, чтобы не столкнуться. На время они проехали один круг и состязались в разных категориях — для обычных байков и моделей с колясками. Организатор Сергей Иванов рассказал, что призеры получили кубки в виде деталей мотоциклов.
«После заездов свою технику выставили как экспонаты. Гости могли трогать и садиться на ретромодели», — добавил организатор.
Денис Саетов пришел на фестиваль с «Уралом М-62», выпущенным в 1962 году. Реставрировали его на протяжении двух лет, и теперь он стал участником заезда.
«Мы постарались сделать так, чтобы не было никаких неродных запчастей. Все, что здесь есть, оно такое, как должно быть», — поделился Денис.
На площадке можно было увидеть и технику военного времени, и транспорт советского мороженщика. Все экспонаты рабочие и могут дать фору даже современным мотоциклам. Некоторые из них были сделаны своими руками. Один из них — унимото, в котором водитель едет лежа.
Организаторы постарались создать мероприятие, которое соберет реставраторов старой техники. Там они смогли обменяться опытом и показать свою работу.
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