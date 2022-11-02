Военнослужащие из Красногорска получили дополнительную экипировку и лекарства | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 17:11 Военнослужащие из Красногорска получили дополнительную экипировку и лекарства

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Военнослужащие Подмосковья продолжают получать дополнительную экипировку и лекарства. Очередную партию передали мобилизованным в Красногорске.

Для помощи солдатам формируют специальные списки. В них записывают все, что необходимо военнослужащим: экипировка, оборудование, медикаменты. Депутат Мособлдумы Сергей Маликов рассказал, что в очередной такой список попали тепловизоры, фонари, термобелье, спальные мешки, налокотники, наколенники и жгуты. Ведомство закупило все необходимое совместно с компанией «Фаворит Спецтехника».

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«Мы на постоянной связи с нашими военнослужащими. Регулярно формируются списки необходимых экипировки и оборудования, мы отрабатываем их и передаем ребятам все самое нужное», — отметил он.

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Ранее Андрей Воробьев сообщил о работе оперштаба Подмосковья после введения режима повышенной готовности. Это было необходимо, чтобы подробно разобрать все направления, которые позволят обеспечить работу и предприятий, и систем жизнедеятельности региона.