Воробьев сообщил о работе оперштаба Подмосковья после введения режима повышенной готовности | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 12:24 Воробьев сообщил о работе оперштаба Подмосковья после введения режима повышенной готовности Губернатор Воробьев: вопросы безопасности в Подмосковье разобрали на заседании оперштаба Пресс-служба губернатора Московской области

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После подписания президентом РФ указа о введении режима повышенной готовности в Центральном федеральном округе в Подмосковье провели заседание оперативного штаба. Это было необходимо, чтобы подробно разобрать все направления, которые позволят обеспечить работу и предприятий, и систем жизнедеятельности региона. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На прошлой неделе президент подписал указ, который требует от муниципальных, региональных властей и федеральных, безусловно, обеспечить безопасность жизни граждан», — напомнил губернатор в ходе заседания областного правительства.

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Воробьев подчеркнул, что сейчас в действиях властей Подмосковья нужна максимальная собранность, необходимо вникнуть в детали, которые обеспечат должный уровень безопасности.

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Ранее губернатор сообщил, что в числе главных задач для области является сохранение устойчивости экономики, а также поддержание готовности сил и средств реагирования. В Подмосковье создали оперативный штаб, который будет контролировать взаимодействие по этим направлениям.

Для жителей Подмосковья никаких ограничений власти вводить не планируют. Московская область продолжает жить в обычном ритме. Все предприятия продолжают работу, никаких изменений нет и в передвижении по территории.