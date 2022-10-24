Воробьев сообщил о работе оперштаба Подмосковья после введения режима повышенной готовности | 360°

24 октября 2022, 12:24
Воробьев сообщил о работе оперштаба Подмосковья после введения режима повышенной готовности
Губернатор Воробьев: вопросы безопасности в Подмосковье разобрали на заседании оперштаба
После подписания президентом РФ указа о введении режима повышенной готовности в Центральном федеральном округе в Подмосковье провели заседание оперативного штаба. Это было необходимо, чтобы подробно разобрать все направления, которые позволят обеспечить работу и предприятий, и систем жизнедеятельности региона. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«На прошлой неделе президент подписал указ, который требует от муниципальных, региональных властей и федеральных, безусловно, обеспечить безопасность жизни граждан», — напомнил губернатор в ходе заседания областного правительства.
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Воробьев подчеркнул, что сейчас в действиях властей Подмосковья нужна максимальная собранность, необходимо вникнуть в детали, которые обеспечат должный уровень безопасности.
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Ранее губернатор сообщил, что в числе главных задач для области является сохранение устойчивости экономики, а также поддержание готовности сил и средств реагирования. В Подмосковье создали оперативный штаб, который будет контролировать взаимодействие по этим направлениям.
Для жителей Подмосковья никаких ограничений власти вводить не планируют. Московская область продолжает жить в обычном ритме. Все предприятия продолжают работу, никаких изменений нет и в передвижении по территории.
Андрей Воробьев
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