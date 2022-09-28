Военно-патриотическая игра пройдет в музее-заповеднике в Чехове 29 сентября | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 14:48 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Военно-патриотическая игра пройдет в музее-заповеднике в Чехове 29 сентября

Читать 360tv в

Военно-патриотическая игра «Летучие отряды князя Н. Д. Кудашева» пройдет в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове 29 сентября. Ее посвятят 210-летию Отечественной войны и Бородинского сражения и 230-летию героя Н. И. Васильчикова.

Реклама

Игра пройдет в два этапа. Подготовительный состоялся в апреле–мае. Тогда участники изучили краеведческие материалы, основы картографии и военной медицины, обучились ориентированию на местности. В ходе самой игры 29 сентября отряды получат пакет с заданием и маршрутом. Участие примут 10 команд из школ и колледжей Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

0 0 0 0 0 0