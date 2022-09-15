Водовод для нужд завода по утилизации ТКО построят рядом с деревней Тимохово | 360°

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15 сентября 2022, 18:56

Водовод для нужд завода по утилизации ТКО построят рядом с деревней Тимохово

Подмосковье

15 сентября 2022, 18:56

Водовод для нужд завода по утилизации ТКО построят рядом с деревней Тимохово

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В ближайшее время на территории Богородского городского округа начнется строительство водовода для хозяйственно-бытовых нужд завода по энергетической утилизации твердых коммунальных отходов. Контракт на выполнение работ вблизи деревни Тимохово заключен с компанией «Диком».

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«На месте строительства водовода уже ведутся подготовительные мероприятия, выполняются планировка, ограждение, обозначение и очистка территории», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Согласно проекту, трасса водовода диаметром 80 миллиметров и протяженностью около километра прокладывается от существующего водопровода до территории ЗТО «Тимохово». На трассе также предусматривается установка колодцев с отключающей арматурой и вантузом.

Под руководством предприятия «Коммунальные системы Московской области» на территории Подмосковья будут построены ВЗУ и сети водоснабжения для четырех заводов по энергетической утилизации твердых коммунальных отходов. Первый такой завод находится вблизи деревни Свистягино Воскресенского района, второй — в районе Могутова Наро-Фоминского района, третий — вблизи Тимохова, и четвертый — рядом с деревней Хметьево Солнечногорского района.

Новый водовод с ВЗУ в 2024 году откроют в городском округе Кашира. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал жителям, что скоро они смогут получать чистую питьевую воду. Еще один водовод строится в Люберцах.

Строительство

Богородский

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