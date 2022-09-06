Воробьев пообещал жителям Каширы чистую горячую воду через новый водовод в 2024 году | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 18:28 (обновлено: 06 сентября 2022, 20:12) Поделиться Telegram

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Viber Воробьев пообещал жителям Каширы чистую горячую воду через новый водовод в 2024 году Губернатор Воробьев сообщил, что в 2024 году в Кашире откроют новый водовод с ВЗУ

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Совсем скоро жители городского округа Кашира смогут получать чистую питьевую воду. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в округе откроют новый водовод с водозаборным узлом.

Власти Московской области обеспечат горячим водоснабжением десятки тысяч жителей Каширы.

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«Планируем, что в 2024 году введем в Кашире новый водовод с ВЗУ, который поможет обеспечить горячим водоснабжением — 23 тысячи человек. А также бесперебойным и качественным холодным водоснабжением всех жителей микрорайонов Кашира-1, 2 и 3», — рассказал Андрей Воробьев. В этих микрорайонах проживают около 40 тысяч человек.

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Глава Подмосковья отреагировал и на обращения от жителей деревни Аладьино. По словам Воробьева, там также планируют наладить подачу воды. Кроме того, уже в следующем году в Кашире планируют открыть новые очистные сооружения. Средства на их строительство получили из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Власти Подмосковья сообщили, что запланировали реконструкцию блочно-модульных очистных сооружений производительностью 700 кубометров в сутки в поселках Богатищево и Кокино. Работы на этих объектах позволят улучшить качество жизни более двух с половиной тысяч каширцев.

В Кашире впервые за 90 лет капитально отремонтировали здание школы № 3. Андрей Воробьев добавил, что по просьбам местных жителей рядом с образовательным учреждением установят детскую площадку.

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