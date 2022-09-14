Новый водовод в Люберцах обеспечит чистой водой более 60 тысяч жителей | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 11:01 Поделиться Telegram

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Viber Новый водовод в Люберцах обеспечит чистой водой более 60 тысяч жителей Новый водовод строят в Подмосковье

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Первый этап проекта по строительству водовода в городском округе Люберцы прошел госэкспертизу. Работы ведутся на четырехкилометровом участке от поселка Томилино до поселка Мирный.

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В августе началось строительство первого участка водовода, которое должно завершиться к концу 2023 года. Следующий участок протяженностью три километра пройдет от поселка Мирного до ВЗУ № 1 в поселке Октябрьском. В полном объеме проект должен быть реализован в конце 2024 года. Чистую воду по новой артерии начнут получать более 60 тысяч жителей.

Финансирование строительства новых коммуникаций осуществляется из областного бюджета с привлечением средств таких крупных девелоперов, как ПИК и «Самолет». Уже начавшиеся работы по первому этапу частично финансируются из средств этих застройщиков.

«В настоящее время первый этап проекта по строительству Люберецкого водовода, финансируемый из средств областного бюджета, вышел из государственной экспертизы. Ведется отбор подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ. Всего предусмотрено три этапа строительства. На данный момент следующие этапы находятся в стадии разработки», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Еще один новый водовод с ВЗУ строится в Кашире. Губернатор региона Андрей Воробьев пообещал жителям, что они начнут получать чистую горячую воду в 2024 году.

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