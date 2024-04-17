17 апреля 2024, 16:52
Водителям в Одинцове напомнили о мерах безопасности за рулем
Госавтоинспекция в Одинцовском округе продолжает тематический рейд «Один щелчок спасает жизнь». Автоинспекторы в этот раз отправились в шиномонтажную мастерскую, чтобы провести профилактическую беседу с водителями и напомнить о необходимости пристегиваться за рулем.
Сотрудники Госавтоинспекции также освежили знания автомобилистов о правилах дорожного движения и вручили им информационные буклеты с полезными рекомендациями.
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Ранее автоинспекторы провели профилактическую беседу с сотрудниками служб доставки в Одинцове. Они напомнили курьерам об ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также о необходимости спешиваться в местах большого скопления людей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных мерах по борьбе с половодьем и ямами в регионе.
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