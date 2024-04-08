Подмосковье 08 апреля 2024, 17:55 Андрей Воробьев рассказал о системных мерах по борьбе с половодьем и ямами в Подмосковье Медиасток.рф

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Порядка 1,3 тысячи подтоплений на участках дорог зафиксировали в Подмосковье в период паводков. Сейчас в регионе ведутся активные работы по их устранению и ремонту ям на дорогах. Об этом стало известно на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Губернатор подчеркнул, что на территории всего Подмосковья есть места, которые традиционно подтапливает.

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«Там, где главы не могут справиться в одиночку, мы со своей стороны предлагаем помощь в рамках госпрограмм. Например, в Шатуре делаем локальные ливневые системы и проводим более масштабные работы», — указал губернатор.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев обратил отдельное внимание на ямочный ремонт, отметив, что при проведении работ необходимо действовать на опережение — своевременно выявлять и устранять недочеты. На 2024 год в Подмосковье запланирован значительный объем мероприятий по приведению в нормальное состояние дорог во дворах.

«Прошу всех коллег обратить внимание на эту важную работу. Да, весна, подтопления, ямы — в этом нет ничего нового. Но мы претендуем на то, что наши мероприятия с каждым годом будут позволять нам все меньше обращать внимание на эти проблемы. Потому что системная работа должна давать свои результаты», — добавил Андрей Воробьев.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

В период паводков в Подмосковье зафиксировано примерно 1,3 тысячи случаев подтопления на участках дорог, из которых на данный момент уже устранено 83%. Заместитель председателя Правительства Московской области, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик отметил, что проводится ежедневное обследование дорожной сети, особое внимание уделяется местам постоянных подтоплений.

При возникновении подтопления на место приезжают специалисты по содержанию дорог вместе с представителями администраций. Движение организуется либо по одной полосе, либо полностью перекрывается с установкой альтернативного объезда. Устранение проблем зависит от их характера.

Работа ведется в сотрудничестве с МЧС, ГИБДД, «Мострансавто» и другими службами. Также предусмотрен обширный комплекс работ по устранению ям на дорогах.

«В этом году мы зарегистрировали их на 26% больше, чем в 2023-м. Всего у нас свыше 177 тысяч ям и более 128 тысяч мы уже ликвидировали», — отметил Алексей Гержик.

Планируется также провести работы по устранению ям во дворах. К 1 мая будет отремонтировано 56 тысяч квадратных метров покрытия, а с 15 апреля по 15 июля запланирован плановый ремонт еще 575 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора территорий Московской области Светлана Аипова отметила, что с 1 марта по 7 апреля было зафиксировано около 2,9 тысячи случаев подтопления. Большинство из них устранено за счет проведения локальных мероприятий, таких как откачка воды, вывоз снега, установка водоотводных лотков и дренажных колодцев.

«Сейчас у нас в работе остаются 224 подтопления. В этом году выявили 360 адресов, где ежегодно есть проблемы. По ним проанализируем причины и в этом сезоне реализуем необходимые мероприятия», — подытожила Светлана Аипова.

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