17 апреля 2024, 14:01
Автоинспекторы в Одинцове напомнили курьерам служб доставки о правилах безопасности на дорогах
Автоинспекторы в Одинцове напомнили курьерам о ПДД
Госавтоинспекторы провели профилактическую беседу с сотрудниками служб доставки в Одинцове. Они напомнили специалистам о важности соблюдения правил дорожного движения.
Полицейские напомнили курьерам об ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также о необходимости спешиваться в местах большого скопления людей. Курьерам вручили тематические листовки и рассказали о том, как правильно использовать световозвращающие элементы на одежде и почему их нужно обязательно использовать в ночное время суток.
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Такие мероприятия Госавтоинспекция в Одинцове проводит регулярно.
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