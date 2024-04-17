Подмосковье 17 апреля 2024, 14:01 Автоинспекторы в Одинцове напомнили курьерам служб доставки о правилах безопасности на дорогах Автоинспекторы в Одинцове напомнили курьерам о ПДД Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Госавтоинспекторы провели профилактическую беседу с сотрудниками служб доставки в Одинцове. Они напомнили специалистам о важности соблюдения правил дорожного движения.

Полицейские напомнили курьерам об ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также о необходимости спешиваться в местах большого скопления людей. Курьерам вручили тематические листовки и рассказали о том, как правильно использовать световозвращающие элементы на одежде и почему их нужно обязательно использовать в ночное время суток.

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Такие мероприятия Госавтоинспекция в Одинцове проводит регулярно.

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