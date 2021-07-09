Водители смогут быть на связи и пользоваться быстрым интернетом на ЦКАД

Водители и пассажиры смогут оставаться на связи на всем пути следования по Центральной кольцевой автомобильной дороге. Специально к запуску движения по всему кольцу МТС улучшила сеть и установила новые базовые станции. Сейчас трассу и расположенные рядом населенные пункты обслуживают более 400 базовых станций различных стандартов сотовой связи компании.

В МТС сообщили, что в ближайшее время вдоль ЦКАД будут установлены еще более 50 базовых станций LTE. Благодаря новому оборудованию на трассе качество и скорость мобильного интернета вырастет и для жителей городских округов Домодедово, Истра, Солнечногорск, Одинцово, Дмитров, Богородский и Щелково.

«Водителям и пассажирам, а также службам, обеспечивающим безопасность и порядок на дороге, нужны голосовая связь и доступ к мобильному интернету в режиме 24/7, и мы делаем все необходимое, чтобы предоставить им эту возможность», — отметил директор по стратегии и развитию МТС Московского региона Дмитрий Поляков.

По его словам, уже сейчас на всей действующей трассе можно не только разговаривать, но и оплатить проезд по платному участку дороги через мобильное приложение, проложить маршрут, послушать подкаст и даже посмотреть сериал.

Часть оборудования МТС размещена на антенно-мачтовых сооружениях, предоставленных оператором ЦКАД ГК «Автодор». По условиям соглашения между компаниями «Автодор» устанавливает эти сооружения и организовывает подъезды к ним, а МТС размещает на построенной телеком-инфраструктуре оборудование связи.

Последний участок ЦКАД был запущен 8 июля. Общая протяженность транспортной магистрали составляет более 336 километров. Она пересекает 13 федеральных автодорог. Завершение ее строительства позволит разгрузить транспортные артерии региона, сократить время в пути пользователей и грузов, повысить безопасность дорожного движения и решить многие другие задачи.