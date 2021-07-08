«Кольцо замкнулось»: губернатор Подмосковья назвал профессионалами построившую ЦКАД команду

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил воплотившую в жизнь проект ЦКАД команду. В ее работе не было противоречий.

Слова благодарности глава региона опубликовал в своем Instagram, проиллюстрировав пост фотографией причастных к строительству ЦКАД людей.

«Спасибо всем, кто стоял у истоков создания ЦКАД и поддерживал масштабный проект на протяжении всего периода его реализации. Эти люди сделали все, чтобы кольцо замкнулось», — написал Воробьев.

Довести проект до победной точки, добавил он, удалось благодаря президенту РФ Владимиру Путину.

«Работала большая команда профессионалов, важно, что не было противоречий и все видели конечную цель!» — подытожил губернатор Подмосковья.

Область теперь связана единым кольцом. Туристам стало удобнее въезжать в город, а скорая помощь, например, может быстрее добраться до места назначения.

Длина ЦКАД — 336 километров, пользование 260 из них будет платным. Трасса пересекает 13 федеральных дорог и помогает разгрузить улицы Москвы и города области от транзитного транспорта.