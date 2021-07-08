Воробьев объяснил важность ЦКАД для Подмосковья
Центральная кольцевая автодорога позволит машинам скорой помощи быстрее добираться до места назначения. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Теперь область связана единым кольцом. Стало удобнее въезжать в город туристам, ездить скорой помощи. Раньше была бетонка, ужасная дорога, теперь дорога совсем другого уровня», — подчеркнул он.
По словам губернатора, важно, чтобы на всем протяжении ЦКАД была бессветофорной.
Длина Центральной кольцевой автодороги составляет 336 километров. Платным будет использование 260 километров. Трасса пересекает 13 федеральных дорог и помогает разгрузить улицы Москвы и города области от транзитного транспорта.
ЦКАД стала первой в стране дорогой с системой взимания платы «Свободный поток». Она позволяет проезжать пункты оплаты без остановки у рамок. Двигаться по трассе можно со скоростью до 110 километров в час.
При строительстве ЦКАД было возведено 55 мостов, 144 путепровода, семь экодуков и 19 пешеходных переходов, 18 транспортных развязок, а также установлено 192 камеры фото- и видеофиксации.
Движение по последнему участку ЦКАД сегодня запустил президент России Владимир Путин. В церемонии также приняли участие зампред правительства Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.