Водителей предупредили о жаре выше 30 градусов в Подмосковье до конца недели

Температура выше +30 градусов продержится до конца недели в Подмосковье. Минтранс призвал водителей к осторожности. Малейшее ухудшение состояния может стать причиной ДТП.

При недомогании снижается скорость реакции, а это способно привести к авариям.

Напоминаем всем участникам дорожного движения о строгом соблюдении ПДД Минтранс Подмосковья.

Жителям рекомендовали выбирать поездки на общественном транспорте и такси.

«Не садитесь за руль в нетрезвом состоянии, не позволяйте это делать своим близким и знакомым», — добавили в Минтрансе Подмосковья.

В Московской области продолжаются проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Жителям напомнили, что, заметив такое поведение автомобилистов, можно сообщить об этом в полицию по номеру доверия 8 (495) 692-70-66.

Из-за жары и огня в лесах под Рязанью Подмосковье усилило пожарную охрану, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.