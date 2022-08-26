Москвичей предупредили о самой сильной за 70 лет жаре

Погода в Москве 26 августа побьет рекорд 1969 года и поставит новый. Настолько сильной жары не было, по крайней мере, 70 лет, заявил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Максимальная температура в Москве была зарегистрирована 26 августа 1969 году, +28,9 градуса. А мы сегодня ожидаем существенно выше этого значения. Это рекорд именно за последние 70 лет, потому что 1938 году было +35 градусов в этот день», — объяснил он.

В столице термометр покажет +31…+33 градуса, в Подмосковье +29…+34 градуса. Переменная облачность, осадков не предвидится. Александр Синенков предупредил о юго-восточном ветре от двух до семи метров в секунду и атмосферном давлении на уровне 757 миллиметров ртутного столба.

Его сослуживец, ведущий сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец заявил, что жара спадет к концу месяца, а в сентябре в Москву придут дожди, северный ветер и похолодание. Осень резко сменит лето, буквально за одни сутки, и 1 сентября днем температура воздуха составит всего +10…+15 градусов.