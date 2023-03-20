Подмосковье 20 марта 2023, 09:27 Водителей предупредили о возможной гололедице в Подмосковье 20 марта

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На дорогах Подмосковья выявили свыше 851 тысячи автомобилей 20 марта. Это на 2% меньше, чем в этот же день в прошлом году. Автомобилистов предупредили о возможной гололедице – их призвали придерживаться зимнего стиля вождения.

Как рассказали в Минтрансе, загруженность дорог 20 марта составила четыре балла. Движение затруднено на Волоколамском, Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском, Щелковском шоссе, а также на трассах М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

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Температура воздуха поднимется днем до +4 градусов, однако водителям важно не делать резких маневров, быть внимательными и не превышать скорость.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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