Важное 16 февраля 2023, 09:27 Андрей Воробьев: Подмосковье сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах Фото: Антон Чернов

Читать 360tv в

В Подмосковье работает 10 тысяч автобусов. Чтобы они двигались в соответствии с графиком, для них обустраивают выделенные полосы, которые вскоре появятся и на федеральных трассах. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев во время визита на завод «ЛиАЗ» в Ликино-Дулеве.

В прошлом году Подмосковье закупило около 400 автобусов, в этом году — еще 1630. При этом пассажиры продолжают оставлять жалобы на несоблюдение графика и задержки. Проблему решают при помощи выделенных полос на дорогах.

Реклама

«Обычно это городская история, и мы видим выделенные полосы в Москве преимущественно и в других городах. Хочу поблагодарить правительство России — выделяем полосы на федеральных трассах», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Реклама

Речь о Новорязанском и Горьковском шоссе, а также о трассе «Холмогоры». Для этого нужно провести большую работу, в том числе установить необходимое оборудование.

Там целая большая транспортная и технологическая работа, связанная с тем, чтобы был эффект, чтобы ты сел автобус и чувствовал, что это выделенка — не просто, потому что она выделенка, а потому что позволяет тебе не час ехать, а 30 минут. Экономит самое дорогое, что у тебя есть после здоровья, — время. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Также для сокращения времени в пути в автобусах работают системы с искусственным интеллектом, которые помогают планировать расписание, рассчитывать нагрузку и необходимый размер автобуса.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о досрочном открытии южного дублера МКАД в Подмосковье. Его планируют запустить в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».