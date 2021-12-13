Водителям Подмосковья напомнили о зимних правилах ПДД

Водителям и пешеходам Московской области напомнили о том, что зимой на дорогах нужно быть особенно внимательными. Из-за погодных условий риск наездов на пешеходов и других аварий становится выше.

Из-за снега и ранней темноты видимость становится хуже, а обледенение увеличивает тормозной путь. Для того чтобы избежать аварий, нужно снижать скорость — особенно в темное время суток. При скорости 50 километров в час тормозной путь составит 27 метров, а при 80 километрах в час — все 58.

Пешеходам нужно быть не менее осторожными. Для того чтобы не попасть под машину, не следует слушать музыку в наушниках, ходить в капюшоне и смотреть в экран телефона. Переходить дорогу безопасно только по пешеходным переходам, за этим нужно особенно следить в зимнее время.

При всем этом на дороге лучше выделиться — надевать одежду яркого цвета или прикреплять к менее заметной световые отражатели. Если на каком-либо участке дороги нет тротуара для пешеходов, то идти надо навстречу движению машин, а на парковках и во дворах внимательно следить за сдающими назад.

Ранее министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик сообщил, что для безопасного и бесперебойного движения за ситуацией на дорогах региона следят круглосуточно.