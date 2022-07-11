Водителей Подмосковья предупредили об ухудшении погоды

Минтранс Подмосковья напомнил водителям о соблюдении правил дорожного движения. Это особенно важно при ухудшении погоды.

Жаркий день в Подмосковье завершится осадками — к вечеру 11 июля синоптики прогнозируют дожди, грозу и шквалистый ветер. В таких условиях особенно важно соблюдать правила безопасности на дорогах. Потеря бдительности даже на пару секунд может привести к печальным последствиям.

Водителей призывают не превышать скорость, не перестраиваться, не убедившись в безопасности маневра и быть особо внимательными на пешеходных переходах, а также не парковать автомобили у деревьев. Жителям Подмосковья напомнили внимательно относиться к безопасности детей, не отвлекаться при переходе дорог, использовать световозвращатели в темное время суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил повысить безопасность на подмосковных дорогах.