Водителей Подмосковья предупредили об облачной, снежной погоде и порывах ветра

«Желтый» уровень опасности продлили в Подмосковье из-за гололедицы. Он будет действовать до полуночи 23 января. Водителей предупредили об облачной, снежной погоде и призвали к осторожности.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик сообщил, что к расчистке дорог от снега привлекли более 2,4 тысячи машин и 2,6 тысячи рабочих.

При необходимости будут привлечены дополнительные ресурсы и техника Алексей Гержик.

Синоптики прогнозируют, что до конца этой недели выпадет до трети от месячной нормы осадков в виде снега. Ожидается до 10 сантиметров свежего покрова.

В пятницу, 21 января, в Московской области облачная снежная погода, порывы ветра до 11 метров в секунду. К ночи в регионе похолодает до -7 градусов.

За транспортной ситуацией круглосуточно следят в дежурной службе. В Минтрансе водителей и пешеходов призвали быть внимательными.