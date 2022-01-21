Автомобилистам рассказали, как вытащить машину из сугроба

Зимой важно иметь в багажнике автомобиля определенный набор инструментов, так как машина может застрять в снегу. С приходом холодов стоит обзавестись лопатой, домкратом, цепями и тросом. Такой совет дал директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Игорь Боярский.

«Если у вас машина „села“ на днище, то вы можете воспользоваться домкратом и приподнять ее. Но на снегу это будет очень сложно сделать, так как домкрат тоже будет увязать в нем. Поэтому, если есть возможность, то сначала нужно положить какую-нибудь доску под сам домкрат», — сказал автоэксперт агентству «Прайм».

Он уточнил, что после подъема колеса можно будет подложить что-то уже под него. Если машина застряла в снегу где-то за городом, а домкрата нет, то под колесо можно подложить ветки или другие подручные средства.

«Буксовать на автомобиле нельзя ни в коем случае. Чем больше вы буксуете, тем сильнее закапываете свой автомобиль, и выбраться будет сложнее», — подчеркнул Боярский.

Специалист напомнил про антипробуксовочные цепи, которые стоит надевать заранее. Также вытащить авто из снежной ловушки могут помочь лопата и трос.