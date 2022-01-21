«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили синоптики в Москве и Подмосковье. Информация об этом появилась на сайте с прогностической картой Гидрометцентра.

«Желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении синоптиков.

Предупреждение действительно до 0:00 23 января для жителей Москвы и Московской области.

Ранее синоптики предупреждали, что в Москву придет североатлантический циклон под названием «Ида» и принесет с собой треть месячной нормы осадков. По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, пятница должна быть снежной, писало РИА «Новости». При этом усилится ветер и закружит небольшая метель, которая немного снизит видимость.

В субботу непогода ослабнет, а температура упадет и будет равняться -2…-7 градусам. В воскресенье станет еще прохладнее: -3…-8 градусов днем и -6…-11 субботней ночью.