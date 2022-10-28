Водителей Подмосковья массово проверят на трезвость в выходные | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 11:01 Водителей Подмосковья массово проверят на трезвость в выходные

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Госавтоинспекция Подмосковья проведет массовые рейды с 28 по 30 октября. Водителей будут проверять на трезвость, сообщили в Минтрансе региона.

По сообщению МТДИ, с начала года в Подмосковье зарегистрировали 294 ДТП с участием пьяных водителей. В них погибли 83 человека и еще 389 получили травмы.

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Инспекторы будут визуально оценивать состояние водителя, а при подозрении на опьянение будут направлять на медосвидетельствование.

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Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах. В выходные риск аварий увеличивается.

За состояние опьянения водителя предусмотрены штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.